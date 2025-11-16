Найбільший порт РФ відновив завантаження нафти після ударів ракет
Російський порт у Новоросійську відновив завантаження нафти після дводенної перерви, спричиненої українською ракетною та дроновою атакою.
Про це повідомили два джерела агентству Reuters.
Порт Новоросійськ тимчасово припинив експорт нафти — еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або 2% світових поставок — у п'ятницю.
Два джерела, що побажали залишитися анонімними, повідомили Reuters, що завантаження було відновлено.
За даними LSEG, два танкери — класу Suezmax Arlan та класу Aframax Rodos — наразі завантажують нафту на причалах порту.
Українська дронова атака пошкодила два нафтопричали в російському чорноморському порту Новоросійськ, що призвело до зупинки операцій у п'ятницю.
Атака на Новоросійськ, найбільший експортний хаб Росії на Чорному морі, стала найбільш руйнівною атакою України на основну інфраструктуру експортної нафти Росії на Чорному морі.
Нагадаємо:
14 листопада БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську: пошкодили нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно.