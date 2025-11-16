Найбільший порт РФ відновив завантаження нафти після ударів ракет

Російський порт у Новоросійську відновив завантаження нафти після дводенної перерви, спричиненої українською ракетною та дроновою атакою.

Про це повідомили два джерела агентству Reuters.

Порт Новоросійськ тимчасово припинив експорт нафти — еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або 2% світових поставок — у п'ятницю.

Два джерела, що побажали залишитися анонімними, повідомили Reuters, що завантаження було відновлено.

За даними LSEG, два танкери — класу Suezmax Arlan та класу Aframax Rodos — наразі завантажують нафту на причалах порту.

Українська дронова атака пошкодила два нафтопричали в російському чорноморському порту Новоросійськ, що призвело до зупинки операцій у п'ятницю.

Атака на Новоросійськ, найбільший експортний хаб Росії на Чорному морі, стала найбільш руйнівною атакою України на основну інфраструктуру експортної нафти Росії на Чорному морі.

Нагадаємо:

14 листопада БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську: пошкодили нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно.