Попри санкції з Естонії в Росію завозять дрони, електроніку та Starlink

Естонія, попри введення повного митного контролю на своїй східній ділянці кордону ЄС із Росією, продовжує фіксувати порушення правил ввезення.

Про це пише видання Handelsblatt.

За словами Еріка Пургеля з естонського департаменту поліції та прикордонної охорони, у прикордонному місті Нарва намагаються перевезти через кордон найрізноманітніші санкційні товари.

З початку російської війни проти України ЄС ухвалив 14 пакетів санкцій проти Росії, які включають численні обмеження у торгівлі. Але серйозною проблемою залишається спроба вивозу готівки.

"Ми досі щодня виявляємо десятки тисяч євро, які намагаються потрапити до Росії у багажі людей", — сказав Пургель, відповідальний за східний регіон Естонії.

Крім того, через кордон намагаються перевезти дрони, чипи, різноманітну електроніку, а також системи супутникового зв’язку, зокрема Starlink.

За словами Пургеля, сувора перевірка осіб, які перетинають кордон, є "дуже обґрунтованою", щоб забезпечити ефективність заходів і водночас діяти як стримуючий фактор.

8 серпня Естонія запровадила посилений контроль на прикордонних переходах у Нарві, Койдула та Лухамаа, замінивши попередню вибіркову перевірку, що базувалася на оцінці ризиків.

Унаслідок цього на переході в Нарві, через який щодня перетинають кордон близько 1600 осіб, виникли довші черги на Пеетрі-майдані перед пунктом пропуску.