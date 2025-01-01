Попит на скраплений газ в США досяг рекордного рівня в останній день 2024 року

Попит на природний газ у США з боку заводів з виробництва ЗПГ в останній день 2024 року, досяг рекордного рівня, піднявшись до 430 млнкубометрів на добу.

Про це пише Reuters.

Прогнозується, що в наступному році попит на природний газ для заводів СПГ в США зросте до 504 млн кубометрів на добу завдяки введенню в експлуатацію заводу Plaquemines в Луїзіані потужністю 20 млн тонн на рік (MTPA) компанії Venture Global LNG в Луїзіані і заводу Cheniere Energy Corpus Christi Stage 3 розширення в Техасі.

На думку аналітиків, попит на природний газ з боку заводів-експортерів ЗПГ може стимулювати зростання видобутку в США і підвищити ціни на головній газовій біржі країни в Луїзіані, яка називається Henry Hub. Згідно з даними LSEG, ціни на газ зросли на 48 центів на полуденних торгах у вівторок, до 3,94 дол за мільйон кубічних футів (28,32 тисячі кубометрів).

США є найбільшим у світі експортером переохолодженого газу і основним постачальником до Європи та Азії. Експорт ЗПГ і попит на сировинний газ також мають тенденцію до зростання в холодні місяці в Північній півкулі, оскільки це підвищує ефективність роботи електростанцій.