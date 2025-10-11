Польща: кібератаки на критичну інфраструктуру зростають, винна – Росія

Критична інфраструктура Польщі зазнає дедалі більшої кількості кібератак з боку Росії, чиє військове розвідуправління утричі збільшило ресурси для таких дій проти Польщі цього року.

Про це розповів Reuters міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський.

Із 170 000 кіберінцидентів, зафіксованих за перші три квартали цього року, значну частину приписують російським акторам; інші випадки мають фінансову мотивацію — крадіжки чи інші види кіберзлочинності, сказав Гавковський.

За його словами, Польща стикається з 2 000–4 000 інцидентів на день, і 700–1 000 «беремо в роботу — тобто вони становили реальну загрозу або могли спричинити серйозні проблеми».

Ворожі держави розширюють фокус поза межі водопостачання й водовідведення — тепер і на енергетику, додав він.

Міністр не навів точних цифр щодо активності РФ і не зміг коментувати методи Росії в польському кіберпросторі. Дані про зростання її участі надійшли від польських розвідувальних служб.

Чиновники у Варшаві кажуть, що Польща — головна ціль Росії серед держав НАТО, адже вона рішуче підтримує Україну; Кремль не раз намагався підірвати її нацбезпеку.

«Російська активність — найнебезпечніша, бо б’є по критичній інфраструктурі, життєво важливій для нормального функціонування», — сказав Гавковський.