Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень

Угода Nvidia з Intel може зміцнити позиції Intel у виробництві чипів наступного покоління, навіть якщо лідер ринку ШІ-чипів прямо не зобов’яжеться використовувати цю технологію для власних процесорів, вважають аналітики.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Nvidia інвестувала 5 млрд доларів у Intel, отримавши близько 4% акцій. Компанії домовилися постачати одна одній чипи, щоб створити "кілька поколінь" спільних продуктів. Ці рішення об’єднають центральні процесори Intel і графічні та ШІ-чипи Nvidia за допомогою швидкісної фірмової технології з’єднання NVLink.

На думку експертів, це дає Intel перевагу над конкурентами, такими як Advanced Micro Devices (AMD), оскільки її процесори будуть тісно інтегровані з флагманськими продуктами Nvidia, чого не мають інші сторонні чипи.

Спільні продукти, що перебувають на ранньому етапі розробки й, імовірно, виготовлятимуться на майбутніх виробничих лініях, також можуть опосередковано підтримати виробничий процес Intel 14A, запланований на 2027 рік.

Аналітики називають його критично важливим для успіху компанії. Сама Intel попереджала, що може відмовитися від 14A, якщо не отримає достатньої кількості замовлень для виправдання інвестицій.

"Будь-які відносини з Nvidia зараз, навіть без прямої мови про виробничі послуги, слід розглядати як потенційне розширення партнерства в майбутньому", — зазначив головний аналітик J.Gold Associates Джек Голд, маючи на увазі виробничий підрозділ Intel.

За умовами угоди Intel Foundry постачатиме центральні процесори для спільних продуктів і виконуватиме пакування чипів Nvidia для частини з них. Інженери обох компаній працюватимуть разом, аби перетворити технології Nvidia на готові мікросхеми, виготовлені на потужностях Intel.

Це важливо для обох сторін, адже Intel не завжди використовує власні заводи для виробництва власних розробок, часто покладаючись на тайванську TSMC, так само як і Nvidia.

Якщо Intel постачатиме чипи для спільних продуктів і вони виявляться популярними, таке партнерство може забезпечити необхідні виробничі обсяги, щоб виправдати великі інвестиції у виробництво, пояснюють аналітики.

Нагадаємо:

NVIDIA та Intel оголосили про партнерство для розробки кількох поколінь продуктів для центрів обробки даних та ПК. Компанії зосередяться на поєднані NVIDIA NVLink та екосистеми x86 для надання передових рішень клієнтам.

Президент Дональд Трамп заявив, що США придбали 10% акцій Intel в межах угоди, яка перетворює державні гранти на акції, що є останнім надзвичайним втручанням Білого дому в корпоративну Америку.