Парламент Франції на тлі політичної кризи ухвалив тимчасовий бюджет
Парламент Франції остаточно ухвалив тимчасовий бюджет, що має забезпечити безперервність функціонування усіх держструктур, доки триватимуть політичні баталії довкола повноцінного бюджету на 2025 рік.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У середу 18 грудня парламент остаточно затвердив спецзакон про тимчасовий бюджет після того, як його одностайно підтримав Сенат. Голосування Національної асамблеї відбулося у понеділок.
Спеціальний законопроєкт екстрено внесли після того, як парламент відправив у відставку попередній уряд Мішеля Барньє – щоб забезпечити безперервність функціонування усіх державних структур з 1 січня, якщо ухвалення повноцінного бюджету на 2025 рік затягнеться.
Саме конфлікт довкола бюджету став основною причиною відставки уряду Барньє (детально про це – у статті "Франція без премʼєра та без бюджету")
Тепер у Франції триває перезавантаження уряду після того, як Макрон обрав на заміну Барньє 73-річного Франсуа Байру.
Детально на цю тему у статті: Вимушений вибір Макрона: чого чекати Україні від нового прем'єр-міністра Франції.