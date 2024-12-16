Норвезька нафтогазова галузь прогнозує рекордні інвестиції у 2025 році

Нафтогазові компанії, що працюють у Норвегії, планують інвестувати рекордні 275 мільярдів норвезьких крон (24,68 млрд дол) у 2025 році, що більше, ніж 263,7 мільярда цього року і більше, ніж очікувалося раніше.

Про це пише Reuters.

Рік тому галузева група прогнозувала, що інвестиції в нафтогазову галузь у 2024 і 2025 роках становитимуть 240 мільярдів і 225,9 мільярда крон відповідно.

Зазначається, зростання інвестицій зумовлене поєднанням інфляції витрат, прискоренням розробки та збільшенням обсягів робіт на кількох родовищах, а також бурінням додаткових свердловин на існуючих нафтогазових родовищах.

Компанії також планують розпочати буріння 45 розвідувальних свердловин у норвезьких водах наступного року, що в порівнянні з 41 до 2024 року і є найвищим показником з 2019 року.

Норвегія є найбільшим виробником нафти і газу в Західній Європі із загальним обсягом видобутку трохи більше 4 мільйонів барелів нафтового еквіваленту на добу і прагне збільшити видобуток на десятиліття вперед.

Прогноз ґрунтується на відповідях 14 компаній, включаючи Equinor, Aker BP, Vaar Energi, ConocoPhillips (COP.N) і Shell, на які припадає майже 100% видобутку в країні.

Нагадаємо:

Європейський газ зіткнувся з кризою, оскільки Норвегія вступає в сезон ремонту і скоротить експорт газу.