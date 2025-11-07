Нідерланди готові припинити контроль над китайським виробником мікросхем: умови

Нідерланди готові призупинити дію так званого міністерського наказу, який надавав їм контроль над китайським виробником мікросхем Nexperia, щоб деескалувати конфлікт з Пекіном.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами джерел виданя, уряд Нідерландів готовий відкласти наказ, який надавав йому право блокувати або змінювати ключові корпоративні рішення Nexperia, якщо Китай знову дозволить експорт своїх критично важливих мікросхем.

Якщо поставки відновляться і будуть підтверджені в найближчі дні, Нідерланди готові призупинити дію міністерського наказу вже наступного тижня.

Акції Wingtech Technology Co., китайської материнської компанії Nexperia, підскочили в останні хвилини торгів і закрилися майже на 10% вище в Шанхаї.

Ще одним ознакою охолодження напруженості стало те, що уряд Нідерландів у четвер ввечері заявив, що очікує від китайського підрозділу Nexperia відновлення поставок мікросхем найближчими днями.

"З огляду на конструктивний характер наших переговорів з китайською владою, Нідерланди впевнені, що поставки мікросхем з Китаю до Європи та решти світу будуть здійснені клієнтам Nexperia найближчими днями", — заявив міністр економіки Нідерландів Вінсент Карреманс.

Нагадаємо:

13 жовтня повідомляли, що уряд Нідерландів взяв під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia, що базується в Нідерландах, щоб забезпечити достатню кількість мікросхем для автомобільної та побутової електроніки в Європі.

У 2023 році повідомляли, що компанія поставляла мікросхеми до Росії, вони використовувались у військовій техніці, незважаючи на запроваджені проти неї санкції – це відбувалось, серед іншого, за допомогою посередників з Азії.