Netflix отримав позов на $105 мільйонів через викрадення копії нового фільму з Кейджем

Продюсери невипущеного фільму Fortitude з Ніколасом Кейджем подали до суду на Netflix через крадіжку жорсткого диска з копією стрічки з офісу стрімінгового сервісу.

Про це повідомляє The Guardian.

З офісу Netflix у Лос-Анджелесі невідомі викрали кілька жорстких дисків, один із яких містив копію військового шпигунського трилера Fortitude.

У позові зазначили, що минулого року Netflix зацікавився промокампанією стрічки. У червні продюсери надіслали компанії цифрову копію фільму для внутрішнього перегляду та попередили, щоб після ознайомлення з матеріалом файли видалили.

Фільм із бюджетом у $45 мільйонів розповідає про британських спецагентів, які намагаються змінити ключові події Другої світової війни. До акторського складу стрічки, окрім Ніколаса Кейджа, увійшли Метью Ґуд, Майкл Шин і Бен Кінґслі.

Через втрату матеріалів невипущеного фільму його творці подали позов проти Netflix та вимагають компенсації на суму $105 мільйонів.

Продюсери звинувачують Netflix у тому, що компанія не розкрила інформації про можливе звернення до правоохоронців після інциденту, а згодом відмовилася сприяти розслідуванню, коли творці фільму попросили залучити поліцію Лос-Анджелеса.

Водночас у Netflix заявили, що не несуть відповідальності за втрату, оскільки фільм передали без належних заходів безпеки. Втім, компанія повідомила, що провела внутрішнє розслідування та організувала моніторинг піратських ресурсів.

Творці стрічки наголошують, що через інцидент під загрозою опинилися майбутні продажі фільму, а підготовку до міжнародного релізу та просування на кінопремії довелося поставити на паузу.

УП культура