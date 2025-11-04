Найбільший у світі фонд голосує проти $1 трильйона для Маска в Tesla

Найбільший у світі суверенний фонд проголосує проти пакета винагороди CEO Tesla Ілона Маска на $1 трлн, заявивши, що його турбує масштаб угоди.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Норвезький "нафтовий фонд" обсягом $2,1 трлн, який входить до топ-10 акціонерів Tesla із часткою 1,1%, повідомив, що попри "значну створену вартість завдяки візіонерській ролі пана Маска", він голосуватиме проти його "performance award".

"Ми стурбовані загальним розміром винагороди, розмиванням часток і відсутністю пом'якшення ризику ключової особи - що відповідає нашим підходам до компенсацій топменеджменту", - йдеться в заяві за два дні до щорічних зборів виробника електромобілів 6 листопада.

"Ми й надалі прагнутимемо конструктивного діалогу з Tesla щодо цього та інших питань".

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм назвала голосування ключовим для збереження Маска на посаді CEO. Сам Маск публічно погрожував піти, якщо акціонери знову заблокують пакет.

Торік фонд також голосував проти тодішнього найбільшого в історії США пакета на $56 млрд. Угоду акціонери схвалили в червні, але суд штату Делавер вдруге відхилив її в грудні.

Норвезький фонд уже відчував невдоволення Маска через компенсації: раніше цього року CEO фонду Ніколай Танген запрошував Маска та інших керівників на вечерю в Осло, але Маск відмовився після голосування фонду проти пакета на $56 млрд.

Нагадаємо:

Генеральний директор Tesla Ілон Маск вимагає від акціонерів схвалити компенсаційний пакет на 1 трлн доларів і заявляє, що у разі відмови може піти з компанії.