Нафта зростає в ціні вище двомісячного максимуму

Ціни на нафту мало змінилися в п'ятницю і були готові до тижневого зростання після закриття на максимумі більш ніж за два місяці на попередній сесії, підкріплені очікуваннями подальшого економічного стимулювання в Китаї і зниженням процентних ставок в США.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 7 центів до 75,86 доларів за барель після того, як у четвер встановились на найвищому рівні з 25 жовтня. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 6 центів до 73,07 долара, при цьому закриття в четвер було найвищим з 14 жовтня.

Нафта марки Brent зросла на 2,2% за тиждень, в той час як WTI зросла на 3,5%.

Ознаки нестабільності китайської економіки посилили очікування політичних заходів, спрямованих на стимулювання зростання найбільшого світового імпортера нафти.

Китай несподівано підвищив заробітну плату державним службовцям, що дозволить влити в економіку до 20 мільярдів доларів.

Інвестори також очікують на подальше зниження процентних ставок Федеральним резервом цього року для підтримки економіки США.

Нижчі ставки можуть стимулювати економічне зростання і попит на нафту, а нижча вартість запозичень також сприятиме збільшенню споживання.

Минулого тижня запаси нафти в США, найбільшому споживачі нафти у світі, скоротилися менше, ніж очікувалося, на 1,2 млн барелів до 415,6 млн барелів. Аналітики очікували зниження на 2,8 млн барелів.

Минулого тижня запаси бензину і дистилятів в США підскочили, оскільки нафтопереробні заводи збільшили виробництво, хоча попит на паливо досяг дворічного мінімуму.