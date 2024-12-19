Мита Трампа можуть скоротити експорт Китаю наступного року

Економісти попереджають, що зростання експорту Китаю може сповільнитися або навіть скоротитися наступного року через мита, введені Дональдом Трампом.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Експорт Китаю зріс приблизно на 5,4% у доларовому еквіваленті за період з січня по листопад у порівнянні з минулим роком і досяг $3,2 трлн, що підтримало загальне зростання ВВП у той час, коли влада намагалася відновити довіру на тлі затяжного спаду у секторі нерухомості.

Однак економісти широко прогнозують уповільнення в 2025 році через дію мит, що, на думку багатьох, збільшить потребу Пекіна у додатковій підтримці економіки.

"Експорт був значною частиною економічного зростання у 2024 році", — зазначив Робін Сін, головний економіст з питань Китаю в Morgan Stanley. "Я думаю, що цей внесок значно зменшиться".

Минулого місяця Трамп пообіцяв підвищити мита на китайські товари на 10% — порівняно з попередніми загрозами підняти їх на 60%. Проте офіційне рішення ще не ухвалено перед його інавгурацією в січні.

Хоча прогнози щодо впливу цих мит різняться, Goldman Sachs очікує, що китайський експорт скоротиться на 0,9% у доларовому еквіваленті наступного року. Capital Economics також прогнозує зниження, тоді як UBS і Nomura передбачають відсутність зростання експорту.

Інші банки, зокрема Morgan Stanley і ING, прогнозують продовження зростання експорту, але значно повільніше, ніж у 2024 році.

Опитування економістів, опубліковане минулого тижня дослідницькою фірмою FocusEconomics, показало, що зростання експорту китайських товарів у 2025 році складе лише 2%, що значно менше за прогнозовані місяць тому 3,9%.

Зменшення зростання експорту відбувається у критичний момент для китайської економіки. Сі Цзіньпін минулого тижня на щорічній Центральній економічній нараді акцентував увагу на внутрішньому попиті, підкреслюючи нагальну необхідність стимулювати економічне зростання.

Економічні дані, оприлюднені у понеділок, показали несподіване ослаблення роздрібних продажів, що створює додатковий тиск на політиків. Пекін уже запровадив заходи у вересні для підтримки цін на фондовому ринку, а також програму рефінансування місцевих органів влади минулого місяця.

Сін із Morgan Stanley застеріг, що уповільнення зростання експорту "може посилити проблему дефляції в Китаї".

Речник Національного бюро статистики Китаю в понеділок зазначив, що зовнішнє середовище стало "складнішим".