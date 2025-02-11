Міністр фінансів США відвідає Київ для початку переговорів щодо корисних копалин

Міністр Фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Київ цього тижня у межах початку перемовин про доступ американських компаній до розробки українських корисних копалин.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Бессент стане першим членом кабінету Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Майк волтц, радник Трампа з національної безпеки, заявив у неділю, що майбутнє допомоги Україні буде обговорюватися цього тижня.

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Зеленський пізніше зазначив, що планує зустрітись із високопоставленими представниками США.

"Нам потрібно окупити ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі нашої продукції", - сказав Волтц в ефірі програми "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC. "Ці розмови відбудуться на цьому тижні", – Bloomberg цитує Волтца.