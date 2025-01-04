Microsoft планує інвестувати $80 млрд у центри обробки даних з ШІ у 2025 році

Microsoft планує інвестувати близько 80 млрд дол у 2025 фінансовому році в розвиток центрів обробки даних для навчання моделей штучного інтелекту і розгортання ШІ і хмарних додатків.

Про це повідомляє Reuters.

ШІ вимагає величезних обчислювальних потужностей, що підвищує попит на спеціалізовані центри обробки даних, які дозволяють технологічним компаніям об'єднувати тисячі чіпів у кластери.

Microsoft інвестує мільярди в розвиток своєї інфраструктури штучного інтелекту та розширення мережі дата-центрів.

Аналітики очікують, що капітальні витрати Microsoft у 2025 фінансовому році, включаючи капітальний лізинг, складуть 84,24 мільярда доларів, повідомляє Visible Alpha.

Капітальні витрати компанії в першому кварталі 2025 фінансового року зросли на 5,3% до $20 млрд.

Будучи основним спонсором OpenAI, технологічний гігант вважається провідним претендентом серед великих технологічних компаній у гонці ШІ завдяки своєму ексклюзивному партнерству з виробником чат-ботів.

Більше половини інвестицій Microsoft у розмірі 80 мільярдів доларів буде спрямовано в США, повідомив у своєму блозі віце-голова та президент компанії Бред Сміт (Brad Smith).

"Сьогодні США лідирують у глобальній гонці ШІ завдяки інвестиціям приватного капіталу та інноваціям американських компаній усіх розмірів, від динамічних стартапів до добре відомих підприємств", - сказав Сміт.