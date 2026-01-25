Скандал довкола WhatsApp: позивачі у суді заявили, що Meta бачить листування

Міжнародна група позивачів подала до суду на Meta Platforms, заявивши, що компанія вводила користувачів WhatsApp в оману щодо приватності листування.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Позивачі стверджують, що попри заяви про наскрізне шифрування (end-to-end), Meta та WhatsApp нібито "зберігають, аналізують і можуть отримувати доступ" майже до всіх "приватних" комунікацій користувачів. У матеріалах також ідеться, що до цих даних начебто можуть мати доступ співробітники.

У WhatsApp наскрізне шифрування подається як функція "за замовчуванням", а в застосунку є повідомлення на кшталт "лише люди в цьому чаті можуть читати, слухати або поширювати" повідомлення. Позов заперечує, що ці запевнення відповідають реальності.

Meta назвала позов безпідставним. Речник компанії Енді Стоун заявив, що твердження, ніби повідомлення WhatsApp не зашифровані, — "категорично неправдиві", і додав, що Meta домагатиметься санкцій щодо юристів позивачів.

Позивачі — зокрема з Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та ПАР — просять суд надати справі статус колективного позову. У заяві згадуються "викривачі", але без конкретизації, хто саме це.