Logitech перенесе частину виробництва з Китаю, щоб обійти мита Трампа

Logitech International пом'якшить вплив митної політики президента США Дональда Трампа, перемістивши частину виробництва своїх комп'ютерних мишей та інших периферійних пристроїв з Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор компанії Ханнеке Фабер заявила, що буде активно боротися з торговельними бар'єрами - питанням, яке викликає особливе занепокоєння у Logitech, яка виробляє всю свою продукцію за межами США, хоча ця країна є її найбільшим ринком, на який припадає 35% обсягу продажів.

Швейцарсько-американська компанія наразі виробляє близько 40% своєї продукції, що продається в США, в Китаї, що створило складну ситуацію після того, як Вашингтон запровадив імпортні мита в розмірі 145% на товари з Пекіна.

Тепер Logitech хоче зменшити частку китайської продукції, що постачається до США, до 10%, переключивши більшу частину виробництва на В'єтнам, Тайвань, Таїланд, Малайзію та Мексику, де вона має домовленості з контрактними виробниками.

"Ми збираємося грати на випередження, дотримуючись суворої дисципліни витрат і діючи спритно", - сказав Фабер аналітикам після того, як виробник веб-камер і клавіатур повідомив про прибутки в четвертому кварталі, які виявилися трохи нижчими за прогнози.