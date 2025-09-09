Курс валют на 9 вересня: скільки коштує долар і євро

Станом на 9 вересня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 3 копійки, євро - на 22 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,24 грн, євро - 48,38 грн (на 8 вересня долар - 41,21 грн, євро - 48,16 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,15 - 41,25 грн. Євро - 48,35 та 48,55 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,00 - 41,48 грн (курс на 8 вересня - 41,10 - 41,50 грн);

Євро - 48,10 - 48,74 грн (курс на 8 вересня - 48,05 - 48,70 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,80 - 41,40 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,40 грн;

Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 40,93 - 41,32 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,80 - 48,80 грн;

Ощадбанк - 48,00 - 48,70 грн;

Укрсиббанк - 48,00 - 48,90 грн;

ПУМБ - 48,10 - 48,80 грн;

Райффайзен - 47,90 - 48,68 грн.

