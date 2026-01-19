Космічний сектор очікує зростання після рекордного 2025 року

Космічний сектор очікує на зростання у 2026 році

Глобальні інвестиції в космічні технології, ймовірно, продовжать зростати у 2026 році, що буде стимульовано державними витратами на супутникові системи, пов'язані з обороною, та ставками приватного сектора на запускні потужності.

Про це заявила інвестиційна компанія Seraphim Space, передає Reuters.

Космічна інфраструктура все частіше розглядається як стратегічний національний пріоритет, і країни конкурують за інвестиції, щоб забезпечити собі геополітичну перевагу.

За даними Seraphim Space, інвестиції в цей сектор досягли рекордного рівня в 2025 році, причому приватні інвестиції зросли на 48% до 12,4 млрд дол, включаючи 3,8 млрд доларів в останньому кварталі.

Фінансування перевищило попередній пік, встановлений у 2021 році, і ознаменувало повне відновлення після спаду в секторі у 2022 році, перевершивши результати більш широкого ринку венчурного капіталу.

Минулого року США домінували в інвестиціях з 7,3 млрд доларів, або близько 60% світового фінансування, завдяки значним витратам на послуги з запуску та програми, пов'язані з обороною, такі як ініціатива Пентагону "Золотий купол".

Інвестори очікують, що динаміка фінансування у 2026 році буде обумовлена витратами на суверенні супутникові та протиракетні системи, інтеграцією штучного інтелекту в космічне обладнання та аналітику, а також перспективою IPO SpaceX, повідомила Seraphim Space.

"Потенційне IPO SpaceX може стати потужним каталізатором, ще більше підтвердивши SpaceTech як основний клас активів і відкривши більш чіткий шлях до IPO для зростаючої групи компаній SpaceTech, що знаходяться на пізній стадії розвитку", — сказав інвестиційний аналітик Seraphim Space Лукас Бішоп.

