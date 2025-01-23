Компанії США в Китаї на піку занепокоєння через можливі торгові суперечки між країнами

Більше половини американських бізнесів у Китаї, найбільше за останні п’ять років, стурбовані подальшим погіршенням відносин між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Річне опитування Американської торговельної палати (AmCham) у Китаї показало, що 51% респондентів побоюються подальшого погіршення відносин між США та Китаєм.

Опитування було оприлюднено через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп розпочав свій другий термін із загрози підвищення мит на імпорт із Китаю.

"Стабільні та конструктивні відносини, засновані на економічних і торговельних зв’язках, є критично важливими не лише для процвітання наших двох країн, але й для стабільності глобальної економіки," — зазначив голова AmCham China Елвін Лю.

Серед головних проблем американських компаній у Китаї — геополітична напруга, політична невизначеність і торговельні суперечки, зазначають у AmCham China.

Попередній термін Трампа на посаді президента супроводжувався торговельною війною між США і Китаєм, а також загальним погіршенням дипломатичних відносин між країнами, яке не зазнало суттєвого покращення за час президентства Джо Байдена.

У вівторок Трамп заявив, що його адміністрація обговорює 10% мито на китайський імпорт, яке може бути запроваджене з 1 лютого через участь Китаю у глобальному ланцюзі постачання фентанілу.

Попри це, майже половина респондентів усе ще вважають Китай одним із трьох пріоритетних напрямків глобальних інвестицій, що залишається на рівні минулого року.