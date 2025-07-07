Злет без попиту: Китай переповнений авіапальним, а літаки не летять

Китайські нафтопереробники стикаються з надлишком авіаційного пального — ще один удар по прибутковості галузі, яка вже потерпає від зниження попиту на бензин і дизель.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Після пандемії, коли авіаперельоти почали відновлюватися, авіапальне стало рятівним для внутрішніх нафтопереробних заводів, які боролися з повільним економічним відновленням, електрифікацією автопарку та переходом вантажівок на альтернативне паливо, як-от зріджений природний газ.

Тоді переробники кинулись у виробництво авіапального, використовуючи сировину, яку раніше спрямовували на пальне для автотранспорту. Але тепер виникла протилежна проблема — його стало забагато.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього року обсяг постачання вже перевищує попит більш ніж на 40%. У довгостроковій перспективі структурні зміни, наприклад розвиток швидкісної залізниці, обмежать зростання попиту на авіапальне.

"Авіапальне стало відповіддю Китаю на падіння попиту на бензин і дизель, але це лише перемістило проблему в іншу площину", — пояснює аналітик Kpler Замеер Юсуф. Він прогнозує цьогорічний надлишок у 390 тисяч барелів на добу. "Китайські міжнародні авіаперельоти залишаються слабкими, що й сприяє надлишку, який ми зараз спостерігаємо".

Так, споживання й надалі зростатиме у 2025 році, коли більше літаків здійметься в небо, а подорожувати буде більша частка населення. Але це зростання все одно буде недостатнім, щоб переробна система змогла поглинути зайві обсяги виробництва.

Зміщення акценту на внутрішній туризм за рахунок міжнародних маршрутів лише уповільнило темпи зростання. Додаткові труднощі створюють невизначеність щодо споживчих витрат, нові економні літаки та більш ефективне управління з боку авіакомпаній, які прагнуть зменшити витрати пального на рейс.

Як підсумував Юсуф, через "обмежені можливості для розв’язання проблеми" маржа китайських НПЗ залишатиметься під тиском.

Нагадаємо:

Китай розглядав можливість замовити сотні літаків Airbus, ймовірно вже у липні, коли європейські лідери приїдуть до Пекіна для святкування тривалих дипломатичних відносин.