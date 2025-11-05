Китай призупиняє частину мит проти США
Китай на рік призупинить додаткові 24% мита, запроваджені в квітні на американські товари, але збереже 10% мита, введені у відповідь на "День визволення" Дональда Трампа.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Тарифна комісія Китаю також оголосила, що з 10 листопада зніме до 15% мит на окремі сільгосптовари США, пославшись на березневий перелік продукції, імпорт якої найбільший покупець агропродукції у світі планував обкладати податком.
Втім після зниження китайські покупці сої все одно платитимуть 13% мита, включно з базовими 3%. Трейдери кажуть, що це робить американські поставки занадто дорогими для комерційних покупців порівняно з бразильськими.
До приходу Трампа у 2017 році й початку першої торговельної війни США–Китай, соя була найбільшим експортом США до Китаю: у 2016-му країна придбала сої на $13,8 млрд.
Цього року Китай переважно утримувався від купівлі американських культур, що коштувало фермерам США мільярдів доларів втраченого експорту. У 2024-му на США припало близько 20% китайського імпорту сої - проти 41% у 2016-му, свідчать митні дані.
Минулого тижня інвестори по обидва боки Тихого океану з полегшенням сприйняли зустріч Трампа й Сі Цзіньпіна в Південній Кореї, яка знизила побоювання зриву переговорів щодо тарифної війни, що розхитала глобальні ланцюги постачання.
Попри те, що Трамп і Білий дім швидко оприлюднили свою версію зустрічі, китайська сторона не поспішала детально розкривати досягнуті домовленості.
Держкомпанія COFCO придбала три партії американської сої напередодні саміту - аналітики вважають це жестом доброї волі як сигнал небажання загострювати торговельну напругу.
Нагадаємо:
Білий дім повідомив, що Китай фактично призупинить дію додаткових експортних контролів на рідкоземельні метали та припинить розслідування щодо компаній США у напівпровідниковому ланцюжку постачання.