Китай звинуватив Nvidia у порушенні антимонопольного закону

Китайський ринковий регулятор заявив, що попереднє розслідування виявило порушення антимонопольного законодавства з боку Nvidia, великого американського виробника чипів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомлення Державного управління з контролю за ринком (SAMR) з'явилося на тлі торговельних переговорів між США та Китаєм у Мадриді, де тема напівпровідників, зокрема продукції Nvidia, очікувано стане ключовою.

Аналітики кажуть, що заява могла бути зроблена спеціально під час переговорів, щоб посилити позиції Китаю.

"Обидві сторони намагаються отримати перевагу для перемовин, роблячи дуже виважені кроки, адже розуміють серйозність ставок", - пояснив Альфредо Монтуфар-Гелу, керівник консалтингової компанії GreenPoint.

Нагадаємо:

Чипи H20 компанії Nvidia становлять загрозу безпеці Китаю, заявило соціальне медіа, пов'язане з державними ЗМІ Китаю, після того як Пекін висловив занепокоєння щодо наявності в цих чипах "задніх дверей".

Пекін закликав місцеві компанії уникати використання процесорів Nvidia H20, особливо для державних цілей після того, як адміністрація Трампа скасувала ефективну заборону США на ці продажі.

Рішення Пекіна обмежити продажі чипа Nvidia, розробленого для китайського ринку, було спричинене заявами американського міністра торгівлі Говарда Латніка щодо експорту чипів, які китайські чиновники визнали "образливими".