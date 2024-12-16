Китай збільшив добовий видобуток вугілля до рекорду

Видобуток вугілля в Китаї в листопаді зріс на 1,8% відносно того ж місяця минулого року - до 427,98 млн тонн.

Про це йдеться у даних Державного статистичного управління, пише "Інтерфакс-Україна".

Середньодобове виробництво становило 14,27 млн тонн, що є рекордом. Для порівняння, в жовтні цей показник був на рівні 13,28 млн тонн.

Видобуток вугілля в січні-листопаді збільшився на 1,2% у річному вираженні - до 4,32 млрд тонн.

Випуск коксівного вугілля минулого місяця становив 40,68 млн тонн, що на 0,6% вище за рівень роком раніше, але на 1,3% менше жовтневого обсягу. За одинадцять місяців його виробництво зменшилося на 0,9% - до 446,7 млн тонн.

Нагадаємо:

Найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку - Китай - скоротив імпорт вугілля з Росії.

Ціна на основне паливо в Китаї, яке живить мільйони будинків і заводів, досягла найнижчого рівня за останній рік, оскільки зусилля уряду, спрямовані на стимулювання економіки, не змогли відновити слабкий попит.