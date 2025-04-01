Китай просить банки збільшити кредитну підтримку технологічних компаній

Китай заохочуватиме банки збільшувати видачу кредитних позик і середньо- та довгострокових позик технологічним підприємствам.

Про це повідомляє Reuters.

Банки можуть продовжити термін кредитів на поповнення оборотного капіталу для таких підприємств до максимального періоду в 5 років, повідомив регулятор.

Китай активізує зусилля зі стимулювання розвитку технологій на тлі занепокоєння щодо уповільнення зростання і зростання геополітичної напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.

Фінансові установи повинні однаково ставитися до іноземних та вітчизняних технологічних компаній, а також до всіх типів суб'єктів ринку незалежно від форми власності, заявив регулятор.

Він також зазначив, що буде підтримувати комерційні банки, які мають на це право, у створенні компаній з інвестування у фінансові активи для здійснення інвестицій в акціонерний капітал технологічних компаній у регіонах з потужною економікою та високим попитом на дослідження та розробки.

Банки, страхові компанії та компанії з управління активами заохочуються до збільшення інвестицій у науково-технічні інноваційні облігації.