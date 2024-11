Канадські новинні компанії судитимуться з OpenAI через порушення авторських прав

П'ять канадських новинних медіакомпаній подали в п'ятницю судовий позов проти власника ChatGPT, компанії OpenAI, звинувативши розробника штучного інтелекту в регулярному порушенні авторських прав і умов використання в Інтернеті.

Про це повідомляє Reuters.

Ця справа є частиною хвилі судових позовів проти OpenAI та інших технологічних компаній з боку авторів, художників, музичних видавців та інших власників авторських прав щодо даних, які використовуються для навчання генеративних систем штучного інтелекту.

У своїй заяві Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press і CBC/Radio-Canada заявили, що OpenAI вилучає великі масиви контенту для розробки своїх продуктів, не отримуючи дозволу і не виплачуючи компенсації власникам контенту.

"Журналістика - це суспільний інтерес. Використання OpenAI журналістики інших компаній для власної комерційної вигоди - ні. Це незаконно", - заявили вони.

Федеральний суддя Нью-Йорка 7 листопада відхилив позов проти OpenAI, в якому стверджувалося, що він неправомірно використовував статті новинних сайтів Raw Story і AlterNet.

У 84-сторінковій позовній заяві, поданій до Вищого суду Онтаріо, п'ять канадських компаній вимагали від OpenAI відшкодування збитків і постійної судової заборони на використання їхніх матеріалів без їхньої згоди.

У відповідь OpenAI заявив, що його моделі були навчені на загальнодоступних даних, засновані на принципах добросовісного використання та пов'язаних з ними міжнародних принципах авторського права, які є справедливими для авторів.

Нагадаємо:

