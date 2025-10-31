Канада хоче забрати вантажний літак РФ і подарувати його Україні

Канада планує передати Україні великий російський вантажний літак, якщо виграє судовий процес щодо його остаточної конфіскації.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Міністерка закордонних справ Аніта Ананд заявила, що уряд подав позов про конфіскацію зареєстрованого в Росії Ан-124 "Руслан", який із лютого 2022 року стоїть у міжнародному аеропорту Торонто Пірсон. Літак належить групі "Волга-Днепр", на яку Канада наклала санкції.

Ан-124 - один із найбільших вантажних літаків у світі; канадські посадовці раніше попереджали, що Росія могла б використовувати його для доправлення військових вантажів для війни проти України.

За словами Ананд, з'ясування структури власності літака було складним. Уряд розпочав судову процедуру раніше цього року, і, як сказала міністерка, Канада прагне допомогти Україні "настільки, наскільки це можливо" в час потреби.

"Скажу, що Росія повністю знищила частину українських літаків "Антонов", які перебували в Україні на початку війни. Тож у певному сенсі це поповнення парку "Антонова", — додала вона.

За словами Ананд, уряд розглядає кілька варіантів, як доправити літак в Україну: окрім судового шляху, це може включати і законодавчу процедуру.

Нагадаємо:

