Історії тих, хто рятує життя в Україні: ЄС і ПРООН запустили онлайн-виставку "За мить до"

"Знаєш, що там люди. Знаєш, що треба допомагати, і їдеш. Ось і все", – так просто пояснює свою роботу Ілля Бородавко, психолог ДСНС із Запоріжжя.

Його слова – частина інтерактивної онлайн-виставки "За мить до", яку запустили Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні у партнерстві з Європейським Союзом (ЄС).

Виставка відкриває світ рятувальників і поліцейських Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національної поліції України (НПУ), які працюють у реаліях війни. Це не просто документальний фотопроєкт – це можливість побачити людей за формою, відчути їхні страхи, напругу, рішучість і професіоналізм.

Сапери, кінологи, парамедики та рятувальники: історії тих, хто рятує.

До виставки долучилися підрозділи з Дніпра, Запоріжжя та Миколаєва. Через серію фотознімків і особистих розповідей глядачі знайомляться з буднями тих, хто першим приходить на допомогу.

Сапери з Миколаївщини працюють у випалених полях, очищуючи землю від мін. Володимир, начальник групи механізованого розмінування, каже:

"Наше завдання – очистити землю від вибухонебезпечних предметів. Це може зайняти десятки років, але ми крок за кроком повертаємо життя".

Кінологи поліції доглядають собак, які шукають вибухівку та допомагають у розслідуваннях. Інспекторка-кінологиня Юлія з Миколаєва зізнається:

"Це більше ніж робота. Це твій напарник, частина тебе".

Рятувальники ДСНС у Дніпрі працюють на межі людських можливостей. Начальник частини Віталій говорить:

"Ми вже не рахуємо виїзди на виклики. Ми просто робимо свою роботу – рятуємо людей".

Запорізькі парамедики поліції надають допомогу під час ракетних ударів і ДТП. Один із них, Олександр, каже:

"Кожен має вміти надавати першу допомогу. Це рятує життя".

Робота на межі людських можливостей

Проєкт не тільки показує професійні будні, а й розкриває людський вимір цієї роботи. Втома, страх, відчай – і водночас рішучість не здаватися.

Олег, начальник рятувального відділення в Запоріжжі, став відомим після фото, де він виснажений після довгих годин гасіння пожежі. На його руці – кольоровий браслет від дочки. Він каже:

"Цей браслет – мій оберіг. Він завжди зі мною".

А Станіслав, вибухотехнік із Дніпра, зізнається, що для нього найбільший виклик – поєднати службу та сім’ю:

"Моя десятирічна донька знає, чим я займаюся, і пишається мною".

Фотопроєкт "За мить до" дає змогу подивитися на рятувальників і поліцейських не лише як на професіоналів, а як на людей із почуттями, страхами і мужністю.

"Цей проєкт допомагає побачити їхню роботу не лише через обов’язок, а й крізь особистісну призму", – наголосив Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє додав:

" Їхня робота виходить за межі стандартних обов’язків, і важливо підтримувати їх не тільки ресурсами, а й створювати умови для стійкості та розвитку".

Перегляньте виставку та познайомтеся з їхніми історіями за посиланням.

Виставку створено у межах флагманського партнерства ПРООН та ЄС "EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні" у співпраці з ДСНС і НПУ. Реалізацію проєкту здійснила Vandog Agency.

Інтерв’ю: Ксенія Томчук

Фотографії: Ігор Іщук, Олександр Магула