Інвестори заполонили внутрішні ринки облігацій Південної Африки

Інвестори роблять ставку на те, що країна зможе продовжити курс реформ, незважаючи на політичні розколи, але митні загрози і перспектива уповільнення глобального зростання кидають довгу тінь.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми розглядаємо нещодавні зміни в торговельній політиці США як суттєвий ризик для перспектив зростання та інфляції", - сказав Тьєррі Ларош, портфельний менеджер Vontobel Asset Management, який володіє облігаціями внутрішньої державної позики ПАР.

Інтерес інвесторів до облігацій внутрішньої державної позики поки що зберігається. Дані Міністерства фінансів показують, що частка нерезидентів, які володіють облігаціями в національній валюті, зросла в січні-березні до 25%, що є найвищим показником з жовтня.

Дані Інституту міжнародних фінансів показують, що в період з грудня по березень країна отримала $2,8 млрд притоку інвестицій з фіксованим доходом порівняно з відтоком в Азії і більш змішаною картиною в країнах Європи і Латинської Америки, що розвиваються.

Тим часом облігації Південної Африки в твердій валюті цього року перевершили аналогічні показники країн Африки на південь від Сахари, втративши 1,5% порівняно з падінням на 3,3% по більш широкому африканському індексу.