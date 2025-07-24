Індійська компанія поставила Росії вибухівку на понад мільйон доларів — Reuters

Індійська компанія Ideal Detonators Private Limited у грудні 2024 року відправила до Росії вибухові речовини військового призначення на $1,4 мільйона.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані індійської митниці.

Зокрема, йдеться про HMX (октоген) — потужну вибухову сполуку, яка широко використовується в ракетних двигунах, боєголовках і торпедах. Один із отримувачів вантажу — російська компанія "Промсинтез", яку пов’язують із російськими військовими.

За даними Служби безпеки України, саме цей завод навесні 2024 року став ціллю для української атаки дронів. У США HMX вважають "критично важливим для військових зусиль Росії" та застерігають іноземні компанії й банки від будь-якого сприяння її постачанню Москві.

"Ми неодноразово попереджали, що будь-яка іноземна компанія, яка підтримує військово-промислову базу Росії, ризикує опинитися під санкціями", — наголосив речник Держдепартаменту США.

За інформацією митниці, одна партія HMX вартістю понад $1 млн була призначена Promsintez, інша — на $405 тис. — High Technology Initiation Systems. Обидві компанії базуються в Самарській області РФ.

Попри погрози санкцій з боку Вашингтона, Індія продовжує підтримувати торговельні й оборонні зв’язки з Росією, зокрема закуповуючи нафту, водночас поглиблюючи стратегічне партнерство зі США.

У Міністерстві закордонних справ Індії стверджують, що експорт товарів подвійного призначення відбувається в межах чинного законодавства та з урахуванням міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження.

Утім, за словами радника президента України Владислава Власюка, це вже не перший випадок, коли "Промсинтез" фігурує у розслідуваннях щодо співпраці з іноземними партнерами попри санкційні режими.

Наразі уряди Росії та Індії, а також згадані компанії не прокоментували ситуацію. Проте Вашингтон, як повідомляють джерела, серйозно розглядає можливість запровадження санкцій проти експортерів HMX, зокрема — на тлі публічних заяв президента США Дональда Трампа про жорстке покарання країн, які продовжують співпрацю з російською військовою промисловістю.