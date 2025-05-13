Удар у розпал переговорів: Індія вперше запропонувала мита проти США

Індія запропонувала запровадити мита на деякі американські товари у відповідь на мита США на сталь і алюміній, що стало першою відповіддю Нью-Делі на митну політику президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як зазначено в офіційному повідомленні до Світової організації торгівлі (СОТ), Індія вважає американські мита "захисними заходами", які можуть негативно вплинути на її зовнішню торгівлю.

Нью-Делі заявив про своє право "призупинити пільги або інші зобов’язання" як відповідь на ці мита, посилаючись на правила СОТ.

Цей крок став першою офіційною відповіддю Індії у другий президентський термін Трампа. Ще минулого місяця, попри нову хвилю мит з боку США, Індія заявляла, що утримуватиметься від дзеркальних заходів, аби не зірвати переговори про торговельну угоду, яку сторони сподіваються укласти до осені.

"Ця заява Індії до СОТ пролунала у дуже чутливий момент", — зазначив Аджай Срівастава, засновник аналітичного центру Global Trade Research Initiative у Нью-Делі. — "Індія й США обговорюють ширшу угоду про вільну торгівлю, і такий крок може ускладнити переговори".

Згідно з повідомленням до СОТ, індійський експорт товарів, що потрапили під американські мита на сталь і алюміній, оцінюється у $7,6 млрд, а загальна сума мит, які США стягують із цих товарів, становить $1,91 млрд.

"Відповідно, Індія планує призупинити надання пільг у такому ж обсязі — через стягнення мит із товарів, що походять зі США", — йдеться в документі, хоча конкретні товари не названо.

Нагадаємо, на початку цього року Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію в США — рішення набуло чинності 12 березня і стало частиною його ширшої політики перегляду торговельних відносин із партнерами.

Тоді індійські експортери закликали уряд вжити заходів у відповідь на дії Вашингтона.

"Цей крок Індії відображає ширшу зміну підходу: готовність активніше захищати свої економічні інтереси в межах міжнародних торговельних правил", — зазначив Срівастава у вівторок.

Нагадаємо:

Індія запропонувала суттєво скоротити розрив у тарифах зі США — з майже 13% до менше ніж 4%, щоб уникнути нових американських мит, запроваджених за ініціативою Дональда Трампа.

Індія запропонувала скасування мит на обмежений обсяг імпорту сталі, автокомпонентів і фармацевтичної продукції зі США в обмін на дзеркальні умови.