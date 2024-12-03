Індія відмовляється від російської зброї на користь американської - Bloomberg

Індія різко скоротила замовлення на оборонне обладнання у Росії, і тепер закуповує більше у західних постачальників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лише 36% зброї Індії надійшло з Росії минулого року, порівняно з 76% у 2009-му. Це значна зміна політики для країни, яка традиційно постачала зброю з Москви.

Плани Індії та Росії щодо спільної розробки та виробництва гелікоптерів та сучасних винищувачів відклали раніше, кажуть високопоставлені індійські чиновники, які безпосередньо знайомі з ситуацією.

Окрім цього, пропозиція орендувати підводний човен у Росії для навчання індійського екіпажу також, ймовірно, не реалізують, зазначають чиновники. Індія будує власні судна.

Єдине, що Нью-Делі ще має отримати від Москви, – це два військові кораблі та батареї для протиракетного щита. Їх Індія замовила в Росії ще до російсько-української війни.

Відмова від російської зброї підкреслює зусилля прем’єра Нарендри Моді спрямовані на зменшення залежності від Москви, хоча його уряд продовжує купувати у Росії дешеві енергоносії та надавати дипломатичну підтримку російському президенту.

За даними SIPRI, зараз Індія купує більше зброї у західних компаній і намагається виробляти власну за підтримки США та Франції. За останні два десятиліття Вашингтон пом'якшив обмеження, що забороняють країнам, що розвиваються, доступ до передових технологій.

З 2018 року Індія уклала контракти на суму майже 20 мільярдів доларів на продукцію, яку виготовили в штатах, йдеться у звіті Дослідницької служби Конгресу США.

У жовтні цього року південноазіатська країна погодила угоду на понад 3 мільярди доларів на 31 безпілотник дальнього радіуса дії, які виготовляє американський оборонний гігант General Atomics.

Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Ltd і американська корпорація General Electric Co також близькі до підписання угоди про спільне виробництво вдосконаленої версії реактивних двигунів для легких бойових літаків. Про умови партнерства влада домовилася під час державного візиту Моді до США торік.

Проте Нью-Делі та Москва і надалі спільно виробляють гвинтівки та ракети. Росія все ще залишається найбільшим постачальником військової техніки для південноазіатської країни.

Також, Індія, як і раніше, залежить від Росії в питанні ядерного потенціалу.

"Росія залишається єдиною країною, яка пропонує Індії свої атомні підводні човни. Партнерство Індії із західними країнами буде неповним, поки обидві сторони не знайдуть способу обговорити ядерні питання", – резюмував старший викладач Королівського коледжу Лондона, який спеціалізується на військовій та зовнішній політиці Індії Аніт Мукерджі.

Нагадаємо:

Китай, Індія та Туреччина, що стали найбільшими покупцями російського вугілля після ембарго Євросоюзу, з початком 2024 року різко скоротили закупівлі у Росії.

Індія відмовилась від закупівель зрідженого природного газу з проєкту Arctic LNG 2 через санкції.

Індія, за даними європейських та американських посадовців, стала другим за величиною після Китаю постачальником критично важливих технологій до Росії в умовах, коли проти неї запроваджені санкції.

Аліна Штемпель, для ЕП