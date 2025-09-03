Хімічні заводи Німеччини працюють на найнижчому рівні з 1991 року

Хімічна промисловість Німеччини у другому кварталі 2025 року працювала лише на 72% потужностей - це найслабший показник з 1991 року, що підкреслює поглиблення проблем як галузі, так і найбільшої економіки Європи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними профільного лобі VCI, такий рівень значно нижчий за точку беззбитковості. Виробництво впало на 5,1% у річному вимірі, що суттєво вдарило по доходах.

Незважаючи на обіцянки нового уряду відновити економічне зростання, дані свідчать: труднощі однієї з ключових опор німецької економіки тривають. "Ознак поліпшення в короткостроковій перспективі немає", - заявили у VCI, зазначивши, що великі замовники скорочують власне виробництво і зменшують обсяги закупівель.

Автовиробники - Volkswagen і Mercedes-Benz, головні клієнти BASF та інших постачальників, - повідомили про падіння продажів після того, як у квітні США підняли мита на європейські автомобілі до 27,5%.

У фармацевтичному секторі компанії на початку року нарощували випуск, щоб зробити запаси перед можливими американськими митами, що підняло показники першого кварталу. Але в другому кварталі цей ефект зник, і відбулося різке скорочення, хоча рівень виробництва все ж залишився вищим, ніж минулого року.

У VCI нагадали, що востаннє настільки низький рівень завантаження потужностей був у 1991 році, коли інтеграція східнонімецької промисловості після возз'єднання створила надлишок заводів і призвела до закриття підприємств і тривалого застою в обробній промисловості.

