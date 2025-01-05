Голова Чеського центрального банку назвав дефіцит бюджету головним інфляційним ризиком

Голова Чеського центрального банку Алеш Міхл закликав уряд збалансувати бюджет, щоб запобігти подальшому зростанню інфляції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чеські політики хочуть зберегти яструбину монетарну позицію, щоб обмежити запозичення домогосподарств, компаній і держави, сказав Міхл в інтерв'ю каналу CNN Prima News в неділю.

Минулого місяця вони призупинили зниження процентних ставок, щоб оцінити нові дані та економічні перспективи, і приймуть рішення про подальші кроки на наступному засіданні в лютому, додав він.

Оскільки інфляція перевищує цільовий показник Чеського національного банку в 2%, його голова подвоює свою перевагу обмежувальним монетарним і фіскальним умовам, незважаючи на економічне зростання.

Уряд прем'єр-міністра Петра Фіали прийняв одну з найагресивніших програм жорсткої економії в Європі, але не зміг повністю ліквідувати дефіцит бюджету через підвищені витрати на оборону та інфраструктуру.

За словами Міхля, фіскальний розрив є джерелом постійного цінового тиску, поряд зі зростанням вартості послуг та відновленням ринку житла, що тільки починає зароджуватися.

"Найбільшими інфляційними ризиками є дефіцит державного бюджету та надмірна кількість грошей в обігу. Ми не в кризі, тому нам потрібно мати збалансований бюджет. Це найкращий спосіб боротьби з інфляцією", – сказав Міхля.