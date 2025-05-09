Білл Гейтс звинуватив Маска у "вбивстві найбідніших дітей"

Білл Гейтс пообіцяв пожертвувати до 2045 року 200 мільярдів доларів через свій благодійний фонд і звинуватив Ілона Маска, найбагатшу людину у світі, що він "вбиває найбідніших дітей планети" через скорочення бюджету США на зовнішню допомогу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Cпівзасновник Microsoft заявив, що прискорює плани з передачі майже всього свого статку і закриє свій фонд 31 грудня 2045 року — на кілька років раніше, ніж планувалося.

За його словами, ці кошти допоможуть досягти кількох ключових цілей: знищити поліомієліт і малярію, зменшити смертність серед жінок і дітей, а також подолати глобальну бідність.

Його заява пролунала на тлі рішень урядів, включно з адміністрацією Трампа, про скорочення міжнародної допомоги, яка спрямовується на боротьбу з хворобами та голодом.

Скороченням бюджету допомоги США керує Ілон Маск, який публічно вихвалявся, що "відправив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у дроворубку", маючи на увазі реформу через його новостворене Міністерство ефективності уряду (DOGE).

Приблизно 80% програм USAID планують скоротити; у 2023 фінансовому році агентство витратило 44 мільярди доларів по всьому світу.

"Картинка, на якій найбагатша людина світу вбиває найбідніших дітей, виглядає жахливо", — сказав Гейтс у коментарі Financial Times.

В інтерв’ю Reuters він попередив, що через скорочення фінансування у найближчі 4–6 років світ може побачити різке зростання смертності — вперше за десятиліття.

"Кількість смертей почне зростати вперше... це будуть мільйони додаткових смертей лише через брак ресурсів", — заявив Гейтс.

Раніше Гейтс і Маск погоджувалися, що багаті мають ділитися грошима, щоб допомагати іншим, але згодом не раз вступали в конфлікти.

На запитання, чи намагався він переконати Маска змінити позицію, Гейтс відповів, що тепер усе залежить від Конгресу США.

"Гейтс — брехун", — написав Маск у відповідь на публікацію в його соцмережі X.

Нагадаємо:

У найближчі п'ять років технологія штучного інтелекту стане революційною для всіх, оскільки полегшить життя кожної людини, вважає співзасновник Microsoft Білл Гейтс.