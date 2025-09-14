Інвестори вважають бізнес Франції надійнішим за державу

Вартість запозичень для низки французьких компаній опустилася нижче, ніж у держави, оскільки політична криза і зростання держборгу Франції посилили занепокоєння інвесторів і порушили звичне співвідношення між прибутковістю державних і корпоративних облігацій.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Прибутковість облігацій таких компаній, як L'Oréal, Airbus і Axa, останніми тижнями впала нижче за прибутковість державних паперів Франції з аналогічним терміном погашення, повідомляє Goldman Sachs. Це свідчить про те, що інвестори можуть вважати корпоративні папери більш надійними.

Ситуація загострилася після відставки цього тижня прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру - вже другої менш ніж за рік. Подія посилила занепокоєння інвесторів щодо французького боргу і підштовхнула його прибутковість вище за грецьку і майже до рівня італійської.

У п'ятницю агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг Франції, пояснивши це "зростанням політичної фрагментації та поляризації".

"Торгівля на рівні з корпоративними паперами означає, що французькі держоблігації вже не є безризиковим активом", - зазначив головний економіст швейцарського приватного банку J Safra Sarasin Карстен Юніус. "Вони поводяться більше як ринки, що розвиваються, де корпоративні прибутковості частіше бувають нижчими за державні".

Зазвичай державні облігації задають базовий рівень для прибутковості корпоративних. Такі інверсії в Єврозоні траплялися й раніше - особливо під час боргової кризи півтора десятка років тому, коли німецькі облігації виступали справжнім "безпечним активом", а папери інших країн мали додаткову премію за ризик.

Однак дані Goldman Sachs свідчать, що нещодавно 10 французьких компаній торгувалися зі "спредом нижче нуля" за державним боргом Франції - це рекорд з 2006 року. Загалом по Єврозоні понад 80 компаній мали прибутковість нижчу за французьку.

Фондові менеджери навели приклад облігації 2033 року випуску від LVMH, яка у 2024 - на початку 2025 року мала прибутковість на 0,2-0,6 відсоткового пункту вищу, ніж аналогічна держоблігація. Цього тижня її прибутковість була вже на 0,07 пункту нижчою - найбільший розрив з моменту випуску два роки тому.

"Ці рухи ще більш вражаючі, якщо врахувати, що корпоративні облігації набагато менш ліквідні, ніж державні, що зазвичай означає додаткові 0,1-0,2 пункту спреду", - зазначив керівник фонду Fidelity International Майк Ріддел.

Нагадаємо:

8 вересня Національні збори Франції відмовилися висловлювати вотум довіри прем’єру Франсуа Байру.

Вже 10 вересня Францію охопили масові антиурядові протести "Заблокуймо все"