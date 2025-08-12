Ford відкликає понад 100 тисяч автомобілів у США через пошкодження

Ford відкликає понад 103 000 пікапів F-150 у США через проблему із болтами осі, які можуть зламатися і призвести до кочення автомобіля або втрати потужності приводу.

Про це повідомила у вівторок Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США, передає Reuters.

Проблема із болтом осі може пошкодити компоненти, які передають потужність від осі до коліс і допомагають їм обертатися.

Це може призвести до кочення автомобіля, коли він стоїть на парковці без увімкненого гальма стоянки, або до втрати потужності приводу, що збільшує ризик аварії, повідомило американське управління з безпеки автомобілів.

У повідомленні зазначено, що дилери безкоштовно замінять вузли задньої осі.

Відкликання стосується моделей Ford F-150 2023-2025 років випуску. NHTSA оцінює, що дефект має приблизно 1% автомобілів.