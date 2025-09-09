Ford відкликає майже 1,5 мільйона авто у США через несправність

Компанія Ford відкликає близько 1,5 млн автомобілів у США через проблему з камерами заднього виду, які можуть показувати перевернуте, спотворене або порожнє зображення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Рекол стосується окремих моделей 2015–2019 років випуску. Офіційні дилери Ford безкоштовно перевірятимуть та замінюватимуть камери у власників авто, пише агентство.

Крім того, канадський виробник автозапчастин Magna International також відкликає понад 250 000 камер заднього виду, встановлених у вибраних моделях Ford та Stellantis, йдеться в окремому повідомленні.

Нагадаємо:

У кінці серпні Ford відкликав майже 500 000 автомобілів у США через проблему з витоком гальмівної рідини.

На початку серпня 2025 року Ford відкликав понад 103 000 пікапів F-150 у США через проблему із болтами осі.