Фінляндія попереджає про ризик нових диверсій РФ з підводними кабелями у Балтиці

Росія "ймовірно, продовжить свої наміри пошкоджувати підводну інфраструктуру Балтійського моря", заявило Командування оборони Фінляндії у щорічному огляді військової розвідки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Регіон Балтики перебуває у стані підвищеної тривоги після серії аварій та відключень на лініях електропередач, телекомунікаційних з'єднаннях і газопроводах відтоді, як Росія вторглася в Україну у 2022 році.

Останній інцидент, пов'язаний із цим ланцюжком подій, стався у новорічну ніч: фінська влада затримала вантажне судно, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в пошкодженні підводного телеком-кабелю.

За останній рік НАТО посилило військову присутність у регіоні — зокрема фрегатами, авіацією та морськими дронами.

Начальник розвідки Фінляндії, генерал-майор Пекка Турунен, в інтерв'ю зазначив, що Росія має технічну спроможність знищувати підводну інфраструктуру, якщо захоче, однак додав: "димлячого пістолета" (прямих доказів) того, що саме Росія чи інший державний актор стоїть за нещодавніми інцидентами, не виявлено. Він назвав "незвичним", що стається так багато випадків, і додав, що їхня кількість помітно зросла з 2023 року.

Росія неодноразово заперечувала причетність до інцидентів і торік провела власні навчання з "оборони від підводних диверсантів" у Балтійському морі.

У звіті також зазначається, що кількість підозрілих інцидентів безпекового характеру зросла й навколо військовослужбовців та навчань на суші у Фінляндії. Командування оборони вважає, що частково це може пояснюватися вищою пильністю та нижчим порогом повідомлень, але водночас у цих цифрах є й "реальна" розвідувальна активність, спрямована на оборону країни.

Турунен додав, що фіксувалися випадки із дронами та появою людей поблизу військових об'єктів або навчань, але без деталей.

