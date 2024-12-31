Економіка Китаю за 2024 рік очікує зростання на 5% – Сі Цзіньпін

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що валовий внутрішній продукт (ВВП) країни у 2024 році, за прогнозами, зросте приблизно на 5%, що свідчить про те, що друга за величиною економіка світу йде до досягнення свого офіційного показника.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Сі охарактеризував економіку Китаю як "загалом стабільну з поступовим прогресом у межах стабільності" під час виступу у вівторок. Він підкреслив, що ризики в ключових сферах були "ефективно вирішені", а зайнятість і рівень цін "залишалися стабільними".

Точні дані щодо зростання ВВП будуть доступні наступного місяця, але цей виступ Сі підсумовує рік економічної невизначеності. Спочатку мета зростання сприймалася як "план без чіткого розрахунку".

Ситуація почала поліпшуватися після введення урядових стимулів з кінця вересня. Економісти поки що прогнозують зростання на 4,8% за підсумками 2024 року.

У своїй промові з нагоди Нового року Сі наголосив, що підтримка економіки триватиме й у 2025 році, закликаючи до активнішої макроекономічної політики.

Лідери країни раніше заявляли про готовність застосувати більш активні стимулюючі заходи, що допоможе компенсувати можливий вплив підвищення тарифів США, якщо Дональд Трамп знову запровадить ці обмеження наступного місяця.

Офіційна мета зростання ВВП на 2025 рік буде оприлюднена в березні під час щорічних засідань законодавчих органів.

Нагадаємо:

Економіка Китаю набрала оберти в жовтні, причому перші показники вказують на відновлення після того, як уряд почав впроваджувати заходи стимулювання наприкінці вересня..