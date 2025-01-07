Економіка Індії налаштована на найслабше зростання з часів пандемії

Уряд Індії знизив прогноз економічного зростання на фінансовий рік до найнижчого з часів пандемії, причому економісти кажуть, що навіть цей прогноз може бути занадто оптимістичним.

Про це пише Bloomberg.

За оцінками Міністерства статистики, валовий внутрішній продукт зросте на 6,4% за рік до березня, повідомило у вівторок Міністерство статистики, порівняно з 8,2% у минулому фінансовому році. Цей показник відповідає середньому прогнозу в опитуванні економістів, проведеному агентством Bloomberg, але трохи нижче урядового прогнозу на рівні 6,5% минулого місяця.

Ці дані підтверджують побоювання, що світовий рекорд зростання Індії сповільнюється, що ускладнює досягнення амбітних цілей прем'єр-міністра Нарендри Моді щодо перетворення країни на розвинену економіку та створення робочих місць для мільйонів молодих людей, які щороку вступають до лав робочої сили.

Цього фінансового року споживачі скоротили свої витрати після того, як заробітна плата знизилася, а інфляція зросла, тоді як прибутки деяких найбільших роздрібних мереж країни зазнали удару. Витрати домогосподарств та бізнесу становлять близько 60% ВВП Індії. Цього року уряд також недовиконав заплановані видатки, частково через вибори, які тривали кілька тижнів, що ще більше стримувало зростання.