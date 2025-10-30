Щойно у Франції настала політична криза, економіка показала несподіване зростання

ВВП Франція зріс на 0,5% за квартал — найшвидше від 2023 року завдяки торгівлі та внутрішньому попиту. Це сталося на тлі політичної кризи в країні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Попри сильний 3 квартал у Франції, який міністр фінансів Ролан Лескюр назвав "видатним", політичні та фіскальні проблеми можуть виявитися ще складнішими, пише агентство.

Прем'єр краъни Себастьян Лекорню намагається стабілізувати бюджет і втриматися в умовах поділеного парламенту. На тлі зниження кредитних рейтингів глава центробанку Франсуа Вілеруа де Гало попереджає про "повільне задушення" через неспроможність впоратися зі зростанням боргу.

"Попри політичні турбуленції та міжнародні невизначеності, наш бізнес інвестує, експортує й рухає країну вперед", — сказав Лескюр. "Швидке ухвалення бюджету, що збереже довіру бізнесу й домогосподарств, критично важливе для підтримки цієї динаміки".

Нагадаємо:

Акції компаній Франції та євро знизилися, а вартість запозичень різко зросла в понеділок, після того, як "свіжий" уряд країни пішов у відставку за 12 годин після призначення.