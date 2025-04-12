Дохідність американських облігацій зростає, а долар зростає

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США в п'ятницю зафіксувала найбільше тижневе зростання за останні два десятиліття, в той час як долар впав, на тлі турбулентного тижня, відзначеного торговою війною.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня світові ринки зазнали різких коливань, оскільки інвестори відреагували на новини, що послідували за заявою Трампа про запровадження масштабних тарифів 2 квітня.

Незважаючи на це, основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1% в той день, коли банки розпочали сезон звітності за перший квартал. Акції також зросли завдяки запевненням президента ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз, що ФРС готова підтримувати функціонування фінансових ринків, якщо виникне така потреба. Всі три основні американські індекси також різко зросли за тиждень.

Дохідність десятирічних казначейських облігацій підскочила цього тижня, а обсяги торгів були значно вищими за середні, на тлі побоювань, що Китай може розвантажити значну частину своїх запасів американських облігацій після оголошення американських тарифів.