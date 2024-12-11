Дохід світової авіагалузі перевищить трильйон доларів у 2025 році

Міжнародна асоціація авіатранспорту (IATA) прогнозує, що у 2025 році загальний дохід галузі перевищить трильйон доларів, а кількість пасажирів досягне рекордних рівнів, попри труднощі у забезпеченні галузі нових літаків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Авіакомпанії по всьому світу стикаються із затримками у постачанні літаків через проблеми на виробництвах Boeing та Airbus, а також у їхніх постачальників.

Без нових, більш ефективних літаків, авіакомпанії заявляють, що не можуть знижувати витрати на пальне, одночасно збільшуючи кількість перевезених пасажирів.

"Ми дали їм час. Я думаю, що наше терпіння вичерпалося. Ситуація є неприйнятною", — заявив генеральний директор IATA Віллі Волш на пресконференції в Женеві.

Волш зазначив, що постачальники поводяться як "квазі-монополії" і, схоже, отримують вигоду від проблем, які вони самі створили. Критики стверджують, що ці затримки підвищили ціни на запчастини, приносячи несподіваний прибуток постачальникам коштом авіакомпаній.

"Ми змушені будемо посилити тиск і, можливо, шукати підтримки, щоб змусити ключових постачальників виконувати свої зобов’язання," — сказав Волш, який раніше очолював British Airways і материнську компанію IAG.

Airbus, найбільший у світі виробник літаків, у липні скоротив цілі з постачання, а Boeing уповільнив виробництво через страйк та посилений регуляторний контроль після кризи безпеки.

Виробники двигунів також зіткнулися із низкою невдач.

Авіакосмічна галузь заявляє, що поступово повертається до нормального режиму роботи, але попереджає про тиск на ланцюги постачання, який триватиме аж до 2025 року.

Це не вперше авіакомпанії критикують своїх постачальників. У 2023 році Віллі Волш заявив, що авіакомпанії перебувають у стані "повного розчарування" через дефіцит нових літаків та запчастин.

У червні минулого року авіакомпанії попросили IATA організувати переговори з виробниками літаків, щоб знайти рішення. За даними галузевих джерел, попри принаймні одну таку зустріч, реального прогресу досягти не вдалося, оскільки багато постачальників досі відчувають наслідки пандемії.