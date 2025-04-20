DHL призупиняє відправлення на суму понад $800 для споживачів у США

DHL Express, підрозділ німецької Deutsche Post повідомила, що з 21 квітня призупиняє глобальні відправлення від бізнесу до споживача на суму понад 800 доларів США для фізичних осіб в США.

Про це повідомляє Reuters.

Це повʼязано зі змінами в митному законодавстві США, які подовжили термін оформлення.

DHL звинуватила у припиненні роботи нові митні правила США, які вимагають формального оформлення всіх відправлень вартістю понад 800 доларів. До 5 квітня мінімальна сума становила $2,500.

Повідомлення на сайті компанії не було датоване, але його метадані свідчать про те, що воно було складено в суботу.

При цьому, відправлення між бізнесом і бізнесом не будуть призупинені, але можуть виникнути затримки. Відправлення вартістю до 800 доларів США для бізнесу або споживачів не постраждали від змін.

Минулого тижня Пошта Гонконгу заявила, що призупинила поштові послуги для товарів, відправлених морем до США, звинувативши США в "залякуванні" після того, як Вашингтон скасував положення про безмитну торгівлю для посилок з Китаю і Гонконгу.