Компанія з кібербезпеки CrowdStrike домовилася придбати конкурента Zscaler за $43,9 млрд у межах угоди, яку повністю оплатять акціями.

Про це йдеться у заяві CrowdStrike.

Акціонери Zscaler отримають 1,135 акції CrowdStrike за кожну свою акцію. За цінами закриття торгів 20 листопада це відповідає приблизно $260,41 – на 34% більше за ринкову вартість акції Zscaler.

CrowdStrike спеціалізується на захисті комп'ютерів, хмарної інфраструктури, облікових записів і даних. Zscaler забезпечує захист мереж та контролює доступ користувачів і пристроїв до програм та сервісів.

Після завершення придбання нинішні акціонери CrowdStrike володітимуть приблизно 84,1% об'єднаної компанії, акціонери Zscaler – 15,9%.

Угоду вже схвалили ради директорів обох компаній. Для її завершення потрібні погодження акціонерів Zscaler, регуляторів та виконання інших умов.

Нагадаємо:

19 липня 2024 року помилкове оновлення CrowdStrike спричинило глобальний технологічний збій, який зачепив близько 8,5 млн пристроїв із Windows. Через нього виникли перебої в роботі авіакомпаній, банків, медичних установ та інших організацій.