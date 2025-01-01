Ціни на нафту знизились другий рік поспіль

У 2024 році ціни на нафту впали приблизно на 3%, знижуючись другий рік поспіль, оскільки відновлення попиту після пандемії зупинилося, економіка Китаю зазнала труднощів, а США та інші виробники, що не входять до ОПЕК, викачували більше нафти на добре забезпечений світовий ринок.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 65 центів, або на 0,88%, до 74,64 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 73 центи, або на 1,03%, до 71,72 долара за барель.

Ціна еталонної марки Brent знизилася приблизно на 3% від остаточної ціни закриття 2023 року в 77,04 долара США, тоді як ціна WTI майже не змінилася порівняно з минулорічним фінальним розрахунком.

У вересні ф'ючерси на Brent закрилися нижче 70 доларів за барель вперше з грудня 2021 року, а цього року Brent загалом торгувалася нижче максимумів останніх кількох років, оскільки відновлення попиту після пандемії та цінові шоки від вторгнення Росії в Україну у 2022 році почали слабшати.

У виданні зазначають,, що нафта, ймовірно, торгуватиметься близько 70 доларів за барель у 2025 році через слабкий попит у Китаї та зростання світових поставок, що нівелює зусилля ОПЕК+, спрямовані на підтримку ринку, як показало щомісячне опитування Reuters, опубліковане у вівторок.

Погіршення прогнозу попиту в Китаї, зокрема, змусило Організацію країн-експортерів нафти та Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизити свої очікування щодо зростання попиту на нафту на 2024 і 2025 роки.

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