Запаси вичерпуються: трейдери масово скуповують мідь через загрозу мит Трампа

Ціни на мідь у Лондоні зросли майже до найвищого рівня за рік, оскільки трейдери намагаються закупити запаси металу після кількох місяців активного перекидання міді в США перед можливим запровадженням мит.

Про це повідомляє газета Financial Times.

У середу базова ціна на мідь на Лондонській біржі металів (LME) піднялася до більш ніж тримісячного максимуму - майже $10 000 за тонну. Запаси міді в глобальній мережі складів LME впали до найнижчого рівня з 2023 року.

Ці коливання на ринку вдарили по трейдерах і переробниках, які зазвичай хеджують свої ризики щодо ціни на мідь. Це спричинило зростання цін і змусило біржу минулого місяця втрутитися в ринок, запровадивши нові правила для трейдерів з великими позиціями.

Аналітик Том Прайс з Panmure Liberum назвав ситуацію "шаленим перенесенням металу з усього світу до США" і додав, що мідь зараз - "найемоційніший ринок металів".

Величезні обсяги міді масово переміщуються з Європи та Азії до США напередодні можливого введення адміністрацією Трампа мит на імпорт металу. Мідь широко використовується в енергетиці, технологіях і транспорті.

Через це конкуренція за обмежені запаси в Європі та Азії загострилася - великі трейдингові компанії, такі як Mercuria і Vitol, активно розширюють свій бізнес у секторі базових металів.

У відповідь на це, LME минулого місяця змінила правила, запровадивши вимоги до трейдерів з великими позиціями, щоб зменшити волатильність, яку спричинили спроби купити великі обсяги металу на тлі зменшення запасів.

"Називати це кризою, мабуть, надто драматично, але ринок перебуває в дуже цікавій точці," - зазначив стратег з базових металів Аластер Манро з компанії Marex.

Нагадаємо:

Запаси міді в Китаї могли повністю вичерпатися, оскільки ринок переживав "один із найсерйозніших дефіцитів в історії" на тлі побоювань введення мит у США.