Запаси вичерпуються: трейдери масово скуповують мідь через загрозу мит Трампа
Ціни на мідь у Лондоні зросли майже до найвищого рівня за рік, оскільки трейдери намагаються закупити запаси металу після кількох місяців активного перекидання міді в США перед можливим запровадженням мит.
Про це повідомляє газета Financial Times.
У середу базова ціна на мідь на Лондонській біржі металів (LME) піднялася до більш ніж тримісячного максимуму - майже $10 000 за тонну. Запаси міді в глобальній мережі складів LME впали до найнижчого рівня з 2023 року.
Ці коливання на ринку вдарили по трейдерах і переробниках, які зазвичай хеджують свої ризики щодо ціни на мідь. Це спричинило зростання цін і змусило біржу минулого місяця втрутитися в ринок, запровадивши нові правила для трейдерів з великими позиціями.
Аналітик Том Прайс з Panmure Liberum назвав ситуацію "шаленим перенесенням металу з усього світу до США" і додав, що мідь зараз - "найемоційніший ринок металів".
Величезні обсяги міді масово переміщуються з Європи та Азії до США напередодні можливого введення адміністрацією Трампа мит на імпорт металу. Мідь широко використовується в енергетиці, технологіях і транспорті.
Через це конкуренція за обмежені запаси в Європі та Азії загострилася - великі трейдингові компанії, такі як Mercuria і Vitol, активно розширюють свій бізнес у секторі базових металів.
У відповідь на це, LME минулого місяця змінила правила, запровадивши вимоги до трейдерів з великими позиціями, щоб зменшити волатильність, яку спричинили спроби купити великі обсяги металу на тлі зменшення запасів.
"Називати це кризою, мабуть, надто драматично, але ринок перебуває в дуже цікавій точці," - зазначив стратег з базових металів Аластер Манро з компанії Marex.
Нагадаємо:
Запаси міді в Китаї могли повністю вичерпатися, оскільки ринок переживав "один із найсерйозніших дефіцитів в історії" на тлі побоювань введення мит у США.