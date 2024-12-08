Cалліван: тривожні дзвони російської економіки б’ють все сильніше

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван оцінив стан російської економіки в останні тижні, відзначивши, що її "тривожні дзвони" почали бити гучніше.

Про це він сказав під час спілкування у рамках Форум національної оборони фундації Рейгана, пише "Європейська правда".

Салліван відзначив, що в останній час президент Байден доручив йому посилити військову підтримку України, а також – посилити тиск на Росію.

"І якщо ви глянете на російську економіку тепер, у останні тижні, ви побачите, що тривожні дзвони починають бити набагато сильніше. Росія дійсно віддала під заставу своє економічне майбутнє", – сказав Салліван.

За його словами, військова підтримка Києва і економічний тиск стануть тими інструментами, які можна буде застосувати на майбунтніх мирних переговорах, які б забезпечили Україні майбутнє суверенної та незалежної держави.

"Я не можу точно спрогнозувати, як завершиться війна, так само я не можу диктувати ін президенту Зеленському, ні українцям, як вона повинна закінчитися", – додав також Салліван.

Днями Джейк Салліван пообіцяв передачу Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня.

Міністерство оборони США 7 грудня оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже мільярд американських доларів.

Європейська правда