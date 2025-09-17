Техногіганти США домовились разом побудувати суперкомп'ютер, але у Британії

Британія та Сполучені Штати ухвалили угоду, спрямовану на посилення співпраці у сфері ШІ, квантових обчислень та цивільної ядерної енергетики. Зокрема Nvidia та Microsoft допоможуть зі створенням найбільшого в Британії суперкомп’ютера для ШІ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найбільші американські технологічні компанії, на чолі з Microsoft, пообіцяли інвестувати у Британію 31 млрд фунтів стерлінгів (42 млрд доларів).

Ця угода приурочена до другого державного візиту президента США Дональда Трампа до Британії, який у середу відзначиться урочистостями у Віндзорському замку за участі короля Чарльза та королівської родини.

За словами британського уряду, угода передбачає спільну розробку моделей ШІ для медицини, розширення можливостей квантових обчислень та спрощення проєктів у галузі цивільної ядерної енергетики. Очікується, що це підтримає економічне зростання, наукові дослідження та енергетичну безпеку обох країн.

Серед анонсованих інвестицій:

Nvidia розгорне 120 000 графічних процесорів по всій країні — найбільше розгортання компанії в Європі. Зокрема, до 60 000 чипів Grace Blackwell Ultra будуть використані разом із британською Nscale, яка співпрацюватиме з OpenAI у британській частині мегапроєкту Stargate та у партнерстві з Microsoft для створення найбільшого в Британії суперкомп’ютера для ШІ.

Microsoft інвестує 22 млрд фунтів у розвиток хмарної та ШІ-інфраструктури, включаючи згаданий суперкомп’ютер у Лотоні на північний схід від Лондона.

Google оголосила про інвестиції на 5 млрд фунтів, включно з будівництвом нового дата-центру в Волтем-Кросі на північ від Лондона та подальшою підтримкою ШІ-досліджень через DeepMind.

Віце-президент Nvidia Девід Гоган заявив, що ці проєкти "перетворять Велику Британію на виробника ШІ, а не на його споживача".