Boeing повідомив про найвищу квартальну виручку з 2018 року

Boeing у вівторок повідомив про найвищу квартальну виручку з 2018 року та суттєве зростання грошових потоків — завдяки збільшенню поставок літаків і стрибку замовлень, що свідчить про набір темпу відновлення компанії під керівництвом CEO Келлі Ортберга.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Компанія зі штаб-квартирою у Вірджинії порадувала інвесторів другим поспіль кварталом позитивного вільного грошового потоку у четвертому кварталі 2025 року. Її довгострокова ціль — вийти на $10 млрд позитивного вільного грошового потоку на рік.

Річна виручка за 2025 рік у $89,5 млрд означає зростання на 35% порівняно з попереднім роком, тоді як виручка у IV кварталі підскочила на 57% — до $23,9 млрд. Для порівняння, у 2024-му компанія розбиралася з наслідками болючого страйку та інцидентом із відривом панелі дверей у польоті на літаку Alaska Airlines.

Підрозділ комерційних авіалайнерів Boeing збільшив виручку у IV кварталі майже на 140% — до $11,4 млрд р/р після того, як Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у жовтні підняло виробничий ліміт для програми 737 Max із 38 до 42 літаків на місяць.

Чистий прибуток $8,22 млрд у IV кварталі 2025 року був підсилений продажем у листопаді активів цифрового авіаційного підрозділу Boeing приватній інвесткомпанії Thoma Bravo за $10,55 млрд. Якщо не враховувати цю угоду, збиток на акцію становив $1,91, що гірше за оцінки Волл-стріт (збиток $0,37–$0,45).

Акції Boeing у передринкових торгах знизилися майже на 2%.

Раніше цього місяця Boeing повідомив, що у 2025 році отримав 1 075 "чистих" замовлень (після скасувань і конверсій), уперше за це десятиліття випередивши європейського конкурента Airbus.

Компанія все ще очікує, що регулятори сертифікують 737 Max 7 і Max 10 — найменшу та найбільшу модифікації її бестселера.

Підрозділ оборони та космосу також показав зростання виручки у IV кварталі на 37% р/р — до $7,4 млрд.

"Ми на правильному шляху до відновлення довіри й повернення до Boeing, яким усі очікують нас бачити", — написав Ортберг у листі працівникам у вівторок, згадавши контракт Boeing на створення винищувача F-47 нового покоління для ВПС США та рекордні замовлення, залучені підрозділом урядових сервісів.

Нагадаємо:

Boeing у 2025 році відновився настільки, що поставив найбільше літаків із 2018-го та вперше за сім років випередив європейського конкурента Airbus за чистими замовленнями — ознака того, що американський авіавиробник виходить із низки криз.